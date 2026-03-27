ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

White Hair Treatment At Home: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಲು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಕು.
ಹೌದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಕೇವಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯೂ ಸಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನೂ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.