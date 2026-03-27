English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

White Hair Treatment At Home: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
1 /6

ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಲು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಾಕು. 

2 /6

ಹೌದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಕೇವಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

3 /6

ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯೂ ಸಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. 

4 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.   

5 /6

ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

6 /6

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನೂ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Next Gallery

ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!