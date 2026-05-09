ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು, ಶತಕವೂ ಆಯಿತು.. ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಫಿನ್! ‌

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 09, 2026, 03:22 PM IST|Updated: May 09, 2026, 03:22 PM IST
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭತವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 143 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.   

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೇ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. 15 ಓವರುಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಓಪನರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಯಾರು ಮಾಡದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶತಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ..   

ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ವು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಅಲೆನ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.   

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 15ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸು ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದರು.   

ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಹಾಗೂ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಶತಕಕ್ಕೆ 3-4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸದೇ 1 ರನ್ ತೆಗೆದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.   

15ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ತೆಗೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದ ಅಲೆನ್ 15ನೇ ಓವರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್‌ಗಿಂತ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದರು.   

ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 10 ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.   

ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 2008ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡಂ ಮೆಕ್ಕಲಮ್, 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, 2024ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಶತಕಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿವೆ.   

ಆದರೆ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಪರವಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. IPL ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೂಡ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.    

