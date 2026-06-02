Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 02, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 04:41 PM IST

Paddy Thorana: ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಲಿಗೆ ಇಂದೇ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ತಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ.

Paddy Thorana Benefits1/6

ಭತ್ತದ ತೋರಣ

ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಭತ್ತದ ತೋರಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Paddy Thorana Benefits2/6

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ

ರೈತರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭತ್ತದ ಕಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

Paddy Thorana Benefits3/6

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಭತ್ತದ ತೋರಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Paddy Thorana Benefits4/6

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ

ಭತ್ತದ ತೋರಣವು ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

Paddy Thorana Benefits5/6

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಣೆ

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Paddy Thorana Benefits6/6

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Battada Torana
Paddy Thorana
Paddy Thorana Benefits
Astro Tips
Kannada astrology Tips
Vastu
Vastu remedies
Vastu Dosh Parihar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka News LIVE: ನಾಳೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ; ಸಂಪುಟ ಸೇರಲಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
2 June 2026 kannada news9 min ago
2
Ginger vs Cinnamon Water25 min ago
3
Actor Jaggesh35 min ago
4
Vande Bharat trial run cancellation37 min ago
5
DK Shivakumar News1 hr ago