ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

babar azam dating rumours: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 20 ಟೀಂಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್-ಭಾರತ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ.. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯವುದು ಅನುಮಾನ.. ಕಾರಣ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ICC ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಝ್ ಷರೀಫ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಇಂಡೊ–ಪಾಕ್ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ..
ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಪಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನಟಿ ಹನಿಯಾ ಅಮೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರ ವದಂತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬರೀ ವದಂತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ಹನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಜೂನಿಯರ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.