  • Pakistan Airstrike Afghanistan: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಕ್ರಂದನ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಖಂಡನೆ!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಸಿತನದಿಂದ ಮೆರೆದಿದೆ. 

ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯವೇ ಛಿದ್ರವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.   

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 400 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 2000 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಉಪ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ತಾರ ಹಮ್ದುಲ್ಲಾ ಫಿತ್ರಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ದಾಳಿ ಮಾಡಿಯೂ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದೆ.   

ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ಕಾಬೂಲ್‌ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ವಸತಿ, ಶಾಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

ಅಫ್ಘಾನ್‌ನ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಬಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನವೀನ್‌ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

