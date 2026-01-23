ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ! ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಾಲ ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದು ಖಚಿತ

Pakistan: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (OGDCL) ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೊಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬರಗ್ಜೈ X-01 (ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್) ಎಂಬ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2024ರಂದು ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಮನ್ ಸುಕ್ ಮತ್ತು ಶಿನಾವರಿ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 3,100 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು 8.15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾವಿಯ ಹರಿವಿನ ಒತ್ತಡ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಇಂಚಿಗೆ 3,010 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 9,480 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 66,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.14.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ OGDCL ಶೇ.65 ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (PPL) ಶೇ.30 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (GHPL) ಶೇ.5 ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಇಂಧನ ಆಮದಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ತಗ್ಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.