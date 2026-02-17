English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Pakistan Flag Designer : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಅಡಗಿದೆ. 
 
Pakistan Flag Designer: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್-ಉದ್ದೀನ್ ಕೆದ್ವಾಯಿ (Syed Amir-uddin Kedwaii) ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೊಲಿದವರು ದೆಹಲಿಯ ಟೈಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಧ್ವಜದ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.   

ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ All-India Muslim League ಧ್ವಜದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಸಿಖ್ಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮುಂದುವರಿದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಮೂಲೆಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.  

