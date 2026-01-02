ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ! ಇಲ್ಲಿ 42ರೂ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ..

pakistan india trade: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹42 ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2019 ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (MFN) ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ 200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ (OEC) oec.world ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ $219 ಮಿಲಿಯನ್ (₹18,94,47,04,500) ಮೌಲ್ಯದ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ₹42 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ದಿನಸಿ ಸೈಟ್ grocerapp.pk ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹155. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹42. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ₹113 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.