Pakistan Jamaat ul Ahrar group warned international players: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಕೇವಲ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧ ಗುಂಪು ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಅಹ್ರಾರ್ (Jamaat-ul-Ahrar), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ರಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.
ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಅಹ್ರಾರ್ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪು, ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಆಡಲು ಬಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಅಹ್ರಾರ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘರ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.