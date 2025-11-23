English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Pakistan Maulana on aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /8

Pakistan Maulana on aishwarya rai: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

2 /8

ಈಗ ಹೊರಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೌಲಾನಾ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

3 /8

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಗುರು ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ .   

4 /8

ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು, ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಯೇಷಾ ರೈ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.  

5 /8

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಗುರು, "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬದಲಿಗೆ ಆಯೇಷಾ ರೈ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂನ ಸೌಂದರ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

6 /8

ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಧರ್ಮಗುರು, 'ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

7 /8

ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಹುಚ್ಚುತನದ ರಾಜ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇ ನೆಟಿಜನ್, 'ಈಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

8 /8

          View this post on Instagram                       A post shared by The Trending Pk (@thetrendingpk2025)      

Pakistan Maulana Pakistan Maulana on bollywood actress Pakistan Maulana wants to marry with aishwarya rai and rakhi sawant pakistani maulana on aishwarya rai and rakhi sawant Pakistan Maulana on aishwarya rai ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಗುರು

Next Gallery

ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು