ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಬಸ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 16 T20I ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋನ್ನಪ್ಪಿದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ಗೆದ್ರೆ, 1 ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಟಾಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಸೂಪರ್- 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.