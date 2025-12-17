English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಇದನ್ನೇ

Pakistan Popular Meat : ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಇರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
Pakistan Popular Meat : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಟನ್‌ಗಿಂತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.  

ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕರಿಯು, ಫ್ರೈ, ಕರೀ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಿನಿಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಯುವ ಗುಣವೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸವೆಂದರೆ ಗೋಮಾಂಸ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೊಘಲ್ ಪ್ರೇರಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋಮಾಂಸವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.  

ಇನ್ನು ಮಟನ್ (ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ) ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಕ್ರಿ ಈದ್, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರಾಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆಹಾರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.  

