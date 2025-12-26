English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?

pakistani air hostess salary: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಐಎ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಟ್ಟು 4317 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಪಿಐಎ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಸಖಿಯರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು. ಪಿಐಎ, ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  

ಇದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಈಗ ಹಬೀಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಸಖಿಯರ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಗಗನಸಖಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು 80 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.  

ನಂತರ, ಈ ಸಂಬಳ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗಳು, ವಿಮೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಗಗನಸಖಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸೆರೆನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯ ವೇತನ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಏರ್ ಬ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇತನ 65,000 ರಿಂದ 95,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  

