  • ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

  Pakistan veg dish: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.  
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 'ಉಪಹಾರ'ಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಲಾಹೋರಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಡಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಲ್ಚಾ ಅಥವಾ ಪೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ದಾಲ್ ಪಾಕ್‌ನ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಮಶ್ ಕಿ ದಾಲ್' (ಉರಿದ್ ದಾಲ್) ಮತ್ತು 'ತೂರ್ ದಾಲ್' ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯ ತಡ್ಕಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಫ್ರೈ ದಾಲ್' ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ..   

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹೂಕೋಸು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಕುರ್ಮಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಕರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ..   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು 'ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್' ಅಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ತರಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಆಚಾರಿ ಬೆಂಡೆ' ಅಥವಾ 'ದೋ ಪ್ಯಾಜಾ ಬೆಂಡೆ' ಅಲ್ಲಿನ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುರಿದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.  

