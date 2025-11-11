ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಂಥಾ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ..

pakistani soldiers food: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಆಹಾರ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ..
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಆಹಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಳ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವೂ ಸೇರಿದೆ.