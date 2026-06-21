Panch Mahapurush Rajyog: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
Panch Mahapurush Rajyog effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಜ ಗ್ರಹದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ, ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಭದ್ರ ಯೋಗ, ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಹಂಸ ಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ಶಶ ಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
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