ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಹೋಳಿವರೆಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ!!

Panchagrahi Yoga in Aquarius: ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಹೋಲಾಷ್ಟಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಲಾಷ್ಟಕದಿಂದ ಹೋಳಿಯವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಎರಡು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಹೋಳಿಯ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಎರಡು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರುವವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರನೇ ಮನೆ ಶತ್ರುವಿನದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶತ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ನೀವು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೋಳಿ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಕೆಲವರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಚಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾರಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)