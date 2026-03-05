ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Panchagrahi Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ʼಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗʼ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ʼಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗʼ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಮನಸ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು ಲಾಭದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಾಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.