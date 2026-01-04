ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ!

Panchagrahi Yoga: ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
Panchagrahi Yoga:ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, 5 ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಎಂಬ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ , ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮೂರನೇ ವಿಜಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನವಾದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಶುಭ ವಿಷಯಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು 11 ನೇ ಲಾಭದ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)