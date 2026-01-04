English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ!

ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ!

Panchagrahi Yoga: ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
 
1 /14

Panchagrahi Yoga:ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.  

2 /14

200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, 5 ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಎಂಬ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.  

3 /14

ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ , ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

4 /14

ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.   

5 /14

ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.  

6 /14

ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮೂರನೇ ವಿಜಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

7 /14

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.  

8 /14

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನವಾದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಶುಭ ವಿಷಯಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.  

9 /14

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

10 /14

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

11 /14

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

12 /14

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು 11 ನೇ ಲಾಭದ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ.   

13 /14

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.  

14 /14

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

