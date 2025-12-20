ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ

Panchgrahi Yoga 2026: ಜನವರಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು (ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ) ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು 19ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 21ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)