English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ : 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಬೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ : 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಬೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

Panchgrahi Yoga 2026: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ೧೨ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 
1 /5

ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು 5 ಗ್ರಹಗಳು, ರಾಹು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.    

2 /5

ಮೋಷ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

3 /5

ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

4 /5

ರಾಹು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎಂಬ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

5 /5

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸೇರಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.       

Panchgrahi Yog 2026 puthandu rasi palan Zodiac Signs ASTROLOGY Panchgrahi Yog 2026 rasi palan today Panchgrahi Yog effects on zodiac signs 2026 prediction Panchgrahi Yog benefits for zodiac signs Lucky Zodiac Signs ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ 2026 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜಾತಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ 2026 ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ೨೦೨೬ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಕೇತು ಇಂದಿನ ಜಾತಕ

Next Gallery

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ ಕಂಡ ಕನಸು