ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?

paneer good for health: ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಪನೀರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಪನ್ನೀರ್ನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ..
ಇನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಪನೀರ್ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ..
ಪನೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಪನೀರ್ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ..
ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉಪತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ..
ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಆದರೇ ಅದನ್ನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ..
ಪನೀರ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಲಿನ ಉಪಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಈ ಪನ್ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ.