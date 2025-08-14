ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ತುಂಡು ತಿನ್ನು ಸಾಕು... ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುವುದು!

diabetes home remedy: ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
100 ಗ್ರಾಂ ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 32 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 0.6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 0.1 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು, 7.2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 2.6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 60 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.)