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Parenting Tips: 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕರೇ ಹುಷಾರ್‌..! ಏಕೆ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:24 PM IST

ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌, ಟಿವಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Parenting Tips: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌, ಟಿವಿಯಿಲ್ಲದೆ (Mobile, TV) ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಯುವಸಮುದಾಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (Child) ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಫೋನ್‌, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟಿವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌, ಟಿವಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

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ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್‌, ಟಿವಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ, ಅವರ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

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ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಓಡಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೂಡಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

TAGS:
screen time for toddlers
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infants screen exposure
digital devices and kids
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sleep problems children
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪರದೆಯ ಸಮಯ
ಶಿಶುಗಳ ಪರದೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಗಳು ಪರದೆಯ ಸಮಯ
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ಪೋಷಕರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

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