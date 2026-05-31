Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಟದ ಮಹಾಸಂಯೋಗ

ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಟದ ಮಹಾಸಂಯೋಗ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: May 31, 2026, 05:20 PM IST|Updated: May 31, 2026, 05:20 PM IST

Parijata Raja Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

1/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಧನಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

2/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.

3/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

4/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

5/6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

6/6

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Tags:
Parijata Raja Yoga
Zodiac Signs 2026
ASTROLOGY PREDICTION
Wealth Horoscope
Lucky Zodiac Signs
June 2026 Horoscope
financial success
Astrology news
Rajyoga effects
horoscope update
ASTROLOGY
ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು
Astrology in Kannada
Astro Tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಫಿನಾಲೆ GT V/S RCB ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ RCB ತಂಡ.. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಫಿನಾಲೆ GT V/S RCB ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ RCB ತಂಡ.. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ipl 2026 final live13 min ago
2

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 'ಟೆಲಿ ಮಾನಸ್' ಸೇವೆ ಆರಂಭ

Parappana Agrahara Central Prison21 min ago
3

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಐದು ಜನ ದಾರುಣ ಸಾವು..!

Chikkaballapur road accident30 min ago
4

ರಾಡಾರ್ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮಣ್ಣೆರಚುವ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಅಗ್ನಿ-VI ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)50 min ago
5

ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗೆದ್ದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಮಾನಸಾ ಪಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್‌ ಆದ್

Gicchi Giligili Juniors55 min ago