ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜ ಯೋಗ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪಾರಿಜಾತ ಯೋಗವು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಪಾರಿಜಾತ ರಾಜ ಯೋಗ: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪಾರಿಜಾತ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ದೇವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪಾರಿಜಾತ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು.. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವರು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ- ಈ ಲೇಖನ ಜ್ಯೋತುಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ..)