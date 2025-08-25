parineeti chopra: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು. ಮೇ 13, 2023 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಇವರ ಜೋಡಿ ಜನರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲು ನಟಿ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು
ಈ ವಿಶೇಷ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಕ್, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಈ ಸಂತೋಷದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿವೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: “ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವಿಶ್ವ ... ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ 🧿🐣💕 ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ 🥹🙏”(“Our little universe … on its way 🧿🐣💕Blessed beyond measure 🥹🙏) ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ’ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಣಿತಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿತಾರೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿ” ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2023 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.