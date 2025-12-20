ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!

Parivartana Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 17 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯ ಬುಧ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಶುಭ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧರ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.
ಧನು: ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.