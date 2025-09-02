English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Parivartini Ekadashi: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

Parivartini Ekadashi: ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
Parivartini Ekadashi: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥುಗಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನ ಏಕಾದಶಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

ಏಕಾದಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈಗ ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಮೀನಾ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕನ್ಯಾ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಜಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

