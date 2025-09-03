English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ !

Parivartini Ekadashi : ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.  
Parivartini Ekadashi : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಲ.  

