ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುವ ಮಾನವ ದೇಹದ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

Human Body Part: ಮಾನವ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾಗ ಅಂಗ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಜನರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ದೇಹವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ತೋಳುಗಳು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಮುಂತಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಗಗಳಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ದೇಹವು ಬೆಳೆದರೂ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುವ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವುದು?
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆ ದೇಹದ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಉತ್ತರ ಹುಬ್ಬುಗಳು. ಹೌದು ಹುಬ್ಬುಗಳು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತು ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.