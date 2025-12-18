ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರು ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಕ ಕಮಿನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ರನ್ನ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೂಮ್ರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಕಮಿನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.