Pavithra bandhan kannada serial big twist: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಪವಿತ್ರಾ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ತಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಂತ್ರ ಪವಿತ್ರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ್ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡು ಸಹೋದರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರಾ ತಿಲಕ್ ಹಾಗೂ ದೇವ್ ಈ ಮೂವರ ಬದುಕನ್ನೆ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ..
ತಿಲಕ್ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯೇ ಪವಿತ್ರಾಳ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡೋದು..ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾ ಈ ನಡುವೆ ಖಳನಾಯಕ ಮನೋಜ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ವಧುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರೇ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಹೀರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾಳ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟನ ಕೈಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಂತೆ ಪವಿತ್ರಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.