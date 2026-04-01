ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?

ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

PBKS captain Shreyas Iyer injured: ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
 
ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಮುಂಬರುವ CSK ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಡದಿದಿದ್ದರೇ, ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ?. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರ, ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವೂ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ.   

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಎಂದ್ರೆ ಅದು ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಆಟಗಾರ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ಭಾಂದವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾನ್ಸೆನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ.   

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿರುವ ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್‌ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.  

