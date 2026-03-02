PCB fines Pakistan players: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಭಾರೀ ದಂಡ ಹಾಕಿದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ, ಭಾರತ ಜೊತೆ ಸೋತಿರುವುದು ಅಲ್ಲದೇ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಭಾರತದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ)
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹಣ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ, ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಪಿಸಿಬಿ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನು ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಂತೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸತತ 4 ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ವಾಪಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯ ಇರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆಟದ ಜೊತೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.