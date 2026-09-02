High Blood Sugar Control Tips: ಋತುಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅಮೃತಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆಯಾ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು.
ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್, ಬೆರ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪೇರಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದವರೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಪೇರಳೆ ಆಂಟಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉರ್ಸೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಅರೋಮ್ಯಾಟೇಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.