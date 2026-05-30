Pearl Stone Astro: ಈ 3 ರತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಮುತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸ್ಬೇಡಿ! ಯಾವುದು?

Written ByPrajwal B
Published: May 30, 2026, 05:23 PM IST|Updated: May 30, 2026, 05:23 PM IST


ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳನ್ನು, ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರತ್ನಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರತ್ನಗಳ ಉಂಗುರ, ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರತ್ನ (Cats Eye): ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರತ್ನಗಳು ಕೇತು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರತ್ನವನ್ನು ಮುತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನ (Hessonite): ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನವನ್ನು ರಾಹು ಗ್ರಹದ ರತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಬಾರದು.  ಇದು ಗೊಂದಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನೀಲಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತು ಧರಿಸಬೇಡಿ (Blue Sapphire): ನೀಲಮಣಿ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮುತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತುಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸಂಕೇತವಾದ ಮುತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.   

Pearl Stone Tips: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯತ್ನವು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

