ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ + ಡಿಎ : ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಇಪಿಎಸ್-95 ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತನ್ನ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದರ  ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿತ್ತು.   

ನಿವೃತ್ತರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,  ಇದು ಆಹಾರ, ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜೀವನವನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ,  ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.   

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರಿಂದ 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು  ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವುದು.  

 ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರಿಂದ 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.   

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್ -95 ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಗುಂಪು ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅವರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

EPFO EPS 95 EPS Pension Pension EPS DA hike pensioners

