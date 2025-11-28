English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ

ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
1 /7

ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.     

2 /7

ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

3 /7

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

4 /7

ಪ್ರಸ್ತುತ, 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20% ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವು 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.  

5 /7

65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವಂತೆ  ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಆಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.

6 /7

65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ,  70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 

7 /7

ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

pensioners Additional Pension pension Senior citizens  Central Government Employee

Next Gallery

ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ