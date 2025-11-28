ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ

ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20% ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವು 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಆಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.
65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ, 70 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.