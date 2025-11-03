ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಾಕಿ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನೌಕರರಂತೆಯೇ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಸುಮಾರು 76,000 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.08 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ 114,400 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 2.57 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ 40,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 68.72 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ.