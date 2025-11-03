English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
1 /7

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

2 /7

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಾಕಿ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

3 /7

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 /7

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು  ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

5 /7

ನೌಕರರಂತೆಯೇ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ  40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಸುಮಾರು 76,000 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

6 /7

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.08 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ 114,400 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 2.57 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ 40,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

7 /7

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 68.72 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

pension pension calculation 8th Pay Commission 8th Pay Commission pension 8th pay commission pension calculation

Next Gallery

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ