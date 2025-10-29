English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

 ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  
1 /6

 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 

2 /6

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

3 /6

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, 2020 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ.

4 /6

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿಯೋಗವು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.

5 /6

ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸಂಸದೀಯ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

6 /6

ಕನಿಷ್ಠ EPS ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 3,000 ರೂ.ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

EPS EPS Pension EPS Pension hike Pension Hike Latest News

Next Gallery

13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ