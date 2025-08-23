ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

18-carat gold price: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,03,340 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬದಲಾಗಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಬಂಗಾರದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹13,396.43 ಆಗಿದೆ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 75% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು 0.75 ರಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $ 3400 ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಓದುಗರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಓದುಗರು ತಜ್ಞ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.