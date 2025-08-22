ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Shani dosha remedies: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶನಿಯೇ ಕಾರಣ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯಾದರೂ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಶನಿಯೇ. ಶನಿದೇವರು ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಶನಿಯು ಮೆಚ್ಚುವ ರಾಶಿಗಳು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಶನಿಯಿಂದ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೋಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಪಡದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹಣ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶನಿ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಶಿವಾಭಿಷೇಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ತಿಲದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ದಷ್ಟಮ ಶನಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಕಾರಕದಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶನಿ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಶನಿ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಒಂಟಿತನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಿಲಕ ಮತ್ತು ಮಿನುಮಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಶನಿ ದೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)