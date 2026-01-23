ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ..

Guava side effects: ಬಡವರ ಸೇಬು ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪೇರಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸೂಪರ್ಫ್ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ತಿನ್ನಲು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವೋ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿತ. ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರು ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವಿರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪೇರಲ ತಿಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಐಬಿಎಸ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಪೇರಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರೇ ಆದರೂ, ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿತ-ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.