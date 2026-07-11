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ಗುರು ದಹನ 2026ರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 11, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:35 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರು ದಹನವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ದಹನವನ್ನು ಗುರು ಅಸ್ತ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರು ದಹನ ಅಥವಾ ಗುರು ಅಸ್ತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Jupiter Combust Effect1/6

ಗುರು ದಹನ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 15ರಂದು ಗುರು ದಹನ ಎಂದರೆ ಗುರು ಅಸ್ತನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 12ರವರೆಗೂ ಗುರು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ದಹನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು ದಹನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Jupiter Combust Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗುರು ದಹನ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಲಿದೆ. 

Jupiter Combust Effect3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ದಹನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ.

Jupiter Combust Effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.

Jupiter Combust Effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೂರ್ಯರು ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ರಾಜಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

Jupiter Combust Effect6/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ, ಗುರು ದಹನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

TAGS:
Guru Dahana
Guru Asta
Guru Gochar
Guru Transit
Guru Transit 2026
Jupiter Combust
ASTROLOGY
Kannada Astrology

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