ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು

who should not eat watermelon:
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ FODMAP ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಒಂದು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈದ್ಯರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನದಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮ ಹಳದಿ-ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಲೈಕೋಪೆನೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೊಟಿನೆಮಿಯಾ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೈಕೋಪೀನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
