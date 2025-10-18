ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ..!

ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪೇರಲ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪೇರಲ ತಿನ್ನಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಪೇರಲವು ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಪೇರಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪೇರಲವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಪೇರಲವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.