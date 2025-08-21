ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ

EPFO News: ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ದುಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಹಣವಾದರೂ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ 2023-24ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರಡಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಣೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದ ದಿನ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇತರೆಡೆ ಇದು Undefined ಎಂದೇ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುಎಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ಯುಎಎನ್ ರಚನೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯುಎಎನ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.