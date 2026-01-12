EPFO PF Withdraw: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2026ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಪ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ (ATM) ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ (UPI ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.