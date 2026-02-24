English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

PF Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 7 ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 
1 /8

ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8.33% ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಎಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

2 /8

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಣವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿಯನನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರುಬಗೆಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

3 /8

ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

4 /8

ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ.

5 /8

ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

6 /8

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

7 /8

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದುವೇ ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿ. 

8 /8

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

EPFO EPFO News Types Of Pension Pension News Pension rules EPFO Pension Scheme EPS Pension Early Pension Rule

Next Gallery

ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ